Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Mecbur musun yürüyen Kante'ye'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.

"UMARIM ARAMAZ"

Hilmi Türkay: Üst üste iki haftada yaşanan puan kaydı 4... Daha sezon sonuna var evet ama eğer Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Antalyaspor maçının ilk yarısındaki gibi değil ikinci devresindeki oyununu ortaya koymalı. Kante-İsmail merkezde, Guendouzi stoperde olunca takımın üretkenliği sıfırdı! Yenen iki gol evlere şenlik! 2-0’dan sonra aklı başına gelen, oyunu rakip sahaya yıkan ve 2-2’yi de bulan bir Fenerbahçe izledik. Uzatmalarda kaçan 2 gol var ki topun ağlara gitmemesi mucize ötesi! Şu çok net, bu takıma forvet lazımdı! O isim Cherif değil! Umarım Sarı-Lacivertliler bu puanları aramaz. (Cumhuriyet)

"MECBUR MUSUN YÜRÜYEN KANTE’YE!"

Ömer Üründül: Tedesco büyük yanlışlarına devam edince Fenerbahçe, hediye puanlarla lig yarışından uzaklaşıyor. Bir maçın planlamasını önceden doğru yapmak lazım. Takım zaten yorgun. Mutlak kazanılması gereken bir deplasman maçı oynayacaksın. Mecbur musun yürüyen Kante'ye görev verip 90 dakika sahada tutmaya. Önemli olan bu maçı hasarsız geçmek mi yoksa Kante'yi kazanmak mı?

Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladım. 'Tedesco'nun Mert Müldür'e takıntısı var' diye. Dün gece Semedo sakatlanınca oyuna giren Mert'i ikinci devre çıkararak milli takım futbolcusunun onuruyla oynadı.

Tedesco'ya son cümlem de şu: "Günümüz futbolunda yürüyen bir futbolcu 90 dakika sahada kalıyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum." (Sabah)

"YENİLMEDEN ŞAMPİYONLUK GİDECEK"

Halil Özer: Asensio ilk yarıda sahada hiç yoktu. Bir kere bile sorumluluk almadı. Asensio’nun belki de geldiğinden bu yana en kötü 45 dakikası diyebiliriz. Tabii onun gibi bir kalite oyuncu olunca, beklentiler de farklı oluyor. O çok kötü olunca da Fenerbahçe yaratıcılıkta büyük sıkıntılar çekti.

Orta alanda İsmail çırpınırken, Kante yine zayıf kaldı. Belli ki henüz buraya alışamadı. Bildiğimiz Kante’den çok uzak.

Fenerbahçe belki yine yenilmedi. Yenilgisizliği belki lig sonuna kadar devam edecek. Ancak berabere kala kala şampiyonluğu verecek farkında değil. Aradaki fark dört puan. Ama henüz bu iş bitmedi. Ancak Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı topu oynarsa en geç 15 gün içinde lige havlu atar benden söylemesi... (Milliyet)

"DÜDÜKLER KİMİN İÇİN ÇALIYOR!"

Gürcan Bilgiç: Sadettin Saran yönetiminin, hakem kararları hakkında sessizliği var. Hataları bizler yazıyoruz zaten ama takımın hakkını koruması gereken onlar. Bir gün önce gösterilmeyen kartların peşine, dün her kendini ata faul çalan hakem yönetimi gelir elbette. Mert Müldür'ün ayağına basılması, top için yapılan mücadelede hakemin de gözünde değil, VAR'ın da umurunda. Geçen sezonların bakış açışı geldi artık düdüklere… Fenerbahçeli kayıp puanlara hayıflanmasın, bugün olmasa, başka maç yapacaklardı bunları… (Sabah)