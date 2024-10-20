Galatasaraylı Dries Mertens Avrupa'ya damga vurdu!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:21

Güncelleme: 20.10.2024 - 11:21

Geçen sezonun bitiminde futbolu bırakmayı düşünürken, Galatasaray'dan gelen ısrar üzerine yeni sözleşme imzalayıp yola devam eden Dries Mertens, her iki tarafın da ne kadar doğru bir karar verdiğini her hafta yeniden kanıtlıyor.

Antalyaspor maçının ilk yarısında Icardi'nin attığı kafa golünde korneri kullanan isim olan Mertens, bu sezonki 2. asistini yaptı. 4 kez de fileleri havalandıran Belçikalı yıldız, böylece 6 gole doğrudan katkı yapmış oldu. Ancak Mertens'in dikkat çeken bir başka başarısı daha var.

EN FAZLA ASİST YAPAN OYUNCU



Fanatik'in haberine göre 37 yaşındaki futbolcu, 2024 yılının tamamı itibarıyla Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla asist yapan oyuncu konumunda. 10 aylık bu süreçte 15 gol pası veren Dries Mertens, Avrupa liglerindeki pahalı yıldızları geride bırakmayı başardı.

Futbolu bırakma kararını bu sezon sonuna erteleyen tecrübeli yıldızdan sarı-Kırmızılılar kolay kolay vazgeçemeyecek gibi görünüyor.