Yüksel Yıldırım'dan flaş tepki: 'Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hem transfer sürecine hem de takımın mevcut durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

STERLING AÇIKLAMASI

Yıldırım, dünyaca ünlü yıldız Raheem Sterling ile ilgilendiklerini belirterek, "Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik. Ancak onun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler" ifadelerini kullandı.

"BAZI FUTBOLCULAR DOYMUŞ"

Takımın performansından duyduğu rahatsızlığı net sözlerle dile getiren Yıldırım, bazı futbolcuları eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız."

"SAMSUN'A SÖZÜM VAR"

Samsunspor camiasına verdiği sözleri hatırlatan Yıldırım, gerekli adımların atılacağını vurguladı:

"Benim Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek."