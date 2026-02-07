Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor maçı öncesi... Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

7.02.2026 19:34:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor, Samsunspor ile oynanacak maç öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Bordo mavililerin geçen hafta oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde de otobüslerine saldırı yapmıştı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde: 

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor’a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.

Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

 

İlgili Konular: #trabzonspor #otobüs #samsunspor

