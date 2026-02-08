Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Onuachu kral ama Muçi olmasaydı?'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi. Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

"OYUNDAKİ BÜYÜK GELİŞME SEVİNDİRİCİ!"

Mehmet Ayan: Geçen maçlardan daha iri, iyi ve diri bir Trabzonspor izledik. Kuşkusuz (tek çözüm dışında da) sahadaki varlığını oyun olarak gördüğümüz bir ekip sahadaydı. Geçen haftalarda futboldan mutlu olmayan taraftarına iyi deplasman oyunlarından birini izletti. Oyunda ilerlemenin kayda geçtiği 90 dakikayı hakkıyla kazandı bordo mavililer. (Hürriyet)

"ONUACHU KRAL AMA MUÇİ OLMASAYDI?"

Cemal Ersen: Ev sahibinin 15 dakikalık iştahlı oyunu sonuç vermeyince, Trabzonspor’un dinamikleri devreye girdi. Vitesin birden üçe yükselmesindeki en büyük pay Mustafa Eskihellaç’ın performansı oldu. Önde oynadığı zaman hücuma katkısı artıyor. Her takıma lazım böyle bir oyuncu. Ve Muçi. Bir bakıyorsunuz oyunda hiç yok. Unutulduğu anlarda asistleriyle kendini hatırlatıyor. Onuachu’ya attırdığı golün dışında, iki pozisyona katkısı ve bir penaltı golü vardı. Fazlasını yakaladı, olmadı.

Görünen köy kılavuz istemez. Hücumda bu kadar ısrarcı olmaya çalışırken savunmayı ihmal edersen bedelini ödersin. Nitekim Onuachu’nun ikinci golünde ve son dakikadaki penaltı pozisyonunda fatura Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis’e yazılacaktır. (Milliyet)

"ONUACHU, MUÇİ YAĞDI GÜRLEDİ, MUSTAFA, OULAİ ESTİ GEÇTİ"

Aksal Yavuz: Onuachu’yu anlatmaya gerek yok da ilk golde Muçi’nin, kafasına gez, göz, arpacık yaparak paraşütle indirdiği topu filelerle buluşturması tam da onun işi! Umut’un asistinde attığı gol kim bilir belki de futbol hayatında attığı en kolay gollerin başında geliyordur?

Muçi, Trabzonspor’a geldiğinden bu yana iyi işler yapıyor, skor anlamında. Oyuna katkısı belki eleştirilebilir amma velakin dün gece Samsun’da öyle bir Muçi izledik ki hem skora katkı yaptı hem de oyuna katkı sağladı; birkaç kelime ile özet yapmak gerekirse harika oynadı, oynattı, attı ve attırdı…

Gelelim Trabzonspor’un ele avuca sığmayan çocuğu Oulai’ye. Tekke’nin takımının hızını artıran aynı zamanda takım arkadaşlarını rahatlatan oyuncuydu. Deyim yerindeyse sabun köpüğü gibiydi tutana, yakalayabilene aşk olsun! Benzer katkıyı Mustafa Eskihellaç’tan da gördük. Trabzonspor’un sol tarafını o kadar etkili kullandı ki sahada yaptığı hızı aracıyla Samsun, Trabzon karayolunda yapmış olsa radara takılmaması mümkün değil! (Milliyet)

"MUÇİ ETKİSİ..."

İskender Günen: Onuachu bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Yaptığı katkı ve her maç attığı gollerle öne çıktı ama söz edilmesi gereken iki isim var: Muçi ve Mustafa…

Muçi, Beşiktaş'ta istenilen performansı veremedikten sonra Fatih Tekke'nin ısrarcı olarak Trabzonspor'a kattığı bir futbolcu. Gelinen noktada teknik adam-oyuncu arasındaki güvenin ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Takıma büyük katkılar yaptı. Onuachu'nun attığı golde pası veren isimdi. İlk devre ofsayttan sayılmayan golün asistini yapan, Mustafa'yı da gollük pozisyona sokan pasın sahibiydi.

Mustafa ise nerede görev verilirse verilsin her zaman büyük bir sorumluluk içerisinde mücadele gücünü sahaya yansıtıyor. Dün de sol kanatta ofansif olarak büyük katkı yapacağının mesajlarını verdi. (Sabah)