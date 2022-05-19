Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool finalini yorumlayacak
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.
Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.
İlhan Tüysüz'ün haberine göre, Exxen'de yayımlanacak Real Madrid-Liverpool finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.
Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.
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