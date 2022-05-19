Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool finalini yorumlayacak

19 Mayıs 2022 Perşembe, 15:17

Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.

İlhan Tüysüz'ün haberine göre, Exxen'de yayımlanacak Real Madrid-Liverpool finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.

Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.



