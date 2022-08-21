Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: 'Nakavttan dönen bir boksör gibiydik'

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:02

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Trabzonspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Groenendijk yaptığı açıklamada, "Öncelikle kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Bizim açımızdan inanılmaz bir maçtı. Taraftarımız inanılmaz bir destek verdi. Tam devreye girecekken rakibin attığı bir gol bizi tereddütte bıraktı" dedi.

İkinci yarı takımını boksöre benzeten tecrübeli hoca, "Bunun üstünden gelebilecek bir motivasyonla oyuncuları devre arasında hazırladık. Oyun 2-2 olduktan sonra nakavttan dönen bir boksör gibi rakibini yere seren bir Antalyaspor vardı sahada. İnanılmaz bir başarı öyküsüne imza attık" diye konuştu.

Alfons Groenendijk ayrıca, "Gökdeniz'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sonradan oyuna girip takıma bu şekilde katkı vermesi çok önemli. Son şampiyona 5 gollü bir galibiyet yaşatmak gurur verici bir şey. Trabzonspor'a Kopenhag'a karşı başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

BASIN TOPLANTISI

Maç başladıktan sonra skor avantajını aldıklarını ama Fedor Kudryashov ve Ndao'unun sakatlanmasıyla biraz daha zorlayıcı bir maç oynadıklarını anlatan Groenendijk, "Türkiye liginin geçen sezonki şampiyon takımına 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi şampiyonlar ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız" dedi.

Karşılaşmanın 45+5. dakikasında yedikleri golle devre arasına önde girdiklerini vurgulayan Groenendijk, "Ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öylede oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler ve değişiklikler yaptık. Ancak 2. golü de kalemizde gördük. Taraftarlarımız birinci dakikadan 90'ncı dakikaya kadar takıma hakikaten 12. adam gibi destek oldular. Bunun sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Üçüncü gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik" diye konuştu.

"ÜÇ KEZ BU BAŞARI TEKRARLANIYORSA KENDİ AÇIMIZDAN BİR İSTİKRARDIR"

Groenendijk, Trabzonspor'a son 3 maçta mağlup olmadıklarının hatırlatılması üzerine, bunun farkında olduklarını dile getirdi.

Zorlu bir rakip olduklarını Trabzonspor'a kabul ettirdikleri düşüncesinde olduğunu belirten Groenendijk, şunları kaydetti:

"Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezon da aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. Üç kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır."