Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Buksa.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis.
EKSİKLER
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.
SINIRDAKİ İSİMLER
Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.
ANTALYASPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Antalyaspor, Trabzonspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
ANTALYASPOR'DA EKSİKLER
Antalyaspor'da ise maç öncesi sarı kart cezalısı olan Erdal Rakip'in yanı sıra sakatlığı bulunan Naldo'nun durumu maç saatinde belli olacak.
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