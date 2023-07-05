Antalyaspor'da başkan Sabri Gülel'den bütçe çalışması

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:23

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:23

Önümüzdeki sezonun harcama limiti olarak güncel kur ile 5.8 milyon Euro hakkı bulunan Antalyaspor’da başkan Sabri Gülel bütçe denkleştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Geçen sezon gelen 30 milyon Euro üzerindeki borcu üstlenen Gülel, kulübün faaliyetlerine devam edebilmesi için cebinden 5.5 milyon Euro verirken, kısa süre içerisinde ulusal lisans alınabilmesi için 4 milyon Euro daha ödeme yapacak.

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda sözleşmesi biten veya devam eden 14 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yolları ayrılan tüm futbolcuların Antalyaspor’da alacağı kalmadı ve hepsi ödendi.

Sözleşmesi bitip ayrılan futbolcular:

Fedor Kudryashov

Doğukan Sinik

Alassane Ndao

Cemali Sertel

Mark Mampassi

Christian Luyindama

Balint Szabo

Bertuğ Yıldırım

Emrecan Uzunhan

ANTALYASPOR’DA FESİH BEDELİ PAZARLIĞI

Sözleşmesi devam eden ancak teknik heyetin istemediği oyuncularda ise Başkan Gülel bizzat devreye girdi. Özellikle şampiyon takımlarda sıkça görülen fesih bedelini ödemek istemeyen Gülel, oyuncularla tek tek görüşerek ikna ediyor. Kulübün ekonomik sıkıntılarını dile getiren Gülel, geçen sezonun parasını da peşin vererek gelecek sezonki haklarından herhangi bir şey talep etmeden ayrılmalarını istiyor.

Başkan Gülel, 4 oyuncu ile bu şekilde yolları ayırdı ve Antalyaspor’un önümüzdeki sezon 2.4 milyon Euro tasarruf etmesini sağladı.

ALPEREN UYSAL İLE 6 GÖRÜŞME

Başkan Gülel, Nakajima, Alperen, Mehmedi ve Kaleci Diogo ile görüşmeler yaptı. En çok zorlayan isim ise kaleci Alperen oldu. Antalyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alperen ile 6 kez görüşen Gülel, oyuncunun geçen sezon parasının tamamını verdi ve önümüzdeki iki sezon için garanti 300 bin Euro alacağı olan sözleşmesini bedelsiz fesih etmesi konusunda ikna etti.

Nakajima ve Mehmedi’nin 750’şer bin euro olarak sözleşmelerinden bedelsiz fesih konusunda anlaşan Gülel, kaleci Diogo’da farklı bir yöntem sergiledi. Antalyaspor ile 2 yıl için 600 bin Euro sözleşmesi bulunan Diego’yu, Bodrumspor’a bedelsiz kiralarken oyuncunun tüm masraflarını Bodrumspor üstlenecek ve olası bonservis geliri paylaşılacak.

ANTALYASPOR TOPLAMDA 2.4 MİLYON EURO TASARRUF SAĞLADI

Böylelikle Başkan Sabri Gülel sözleşmesi devam edip Antalyaspor ile yollarını ayıran oyunculara herhangi bir fesih bedeli ödemeden toplam 2.4 milyon Euro önümüzdeki sezonun bütçesinden tasarruf sağladı.

GÖKDENİZ’DEN BONSERVİS GELİRİ

Diğer yandan Antalyaspor’un genç oyuncusu Gökdeniz’in de %50 bonservisi 675 bin Euro’ya Bodrumspor’a satıldı. Antalyaspor bu satış ile ekonomik olarak az da olsa nefes aldı.

SIRADA SİNAN GÜMÜŞ VAR

Sabri Gülel’in sözleşmesi devam eden Milosevic ve Sinan Gümüş ile görüşmeleri devam ediyor. İki oyuncunun Antalyaspor ile 2 milyon Euro’ya yakın sözleşmesi bulunuyor.