Antalyaspor'dan Fedor Kudriashov kararı!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudriashov ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:28
Antalyaspor'dan Fedor Kudriashov kararı!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Rus defans oyuncusu Fedor Kudriashov'un sözleşmesi sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kudriashov'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ile atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.


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