Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları

Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:53

Güncelleme: 28.06.2023 - 10:53

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, taraftarların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kulüplerin sosyal medya hesabında yer alan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:



Galatasaray: "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı’nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz."



Fenerbahçe: "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"



Beşiktaş: "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."



Medipol Başakşehir: "Kurban Bayramımız mübarek olsun..."



Antalyaspor: "Kurban Bayramı’nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."



Konyaspor: "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar."



Kasımpaşa: "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramımız kutlu olsun."



Corendon Alanyaspor: "Kurban Bayramımız mübarek olsun!"



Fatih Karagümrük: "Kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle."



Sivasspor: "Kurban Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar."



İstanbulspor: "Tüm İslam alemininin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarız."



Adana Demirspor: "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."



MKE Ankaragücü: "Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."



Samsunspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun!"



Çaykur Rizespor: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun."



Pendikspor: "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."



Gaziantep FK: "Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimiz ile kutlar, sağlık, mutluluk ve iyi bayramlar dileriz."



Hatayspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun."