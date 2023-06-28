Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları

Süper Lig kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı paylaştı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:53
Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları
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Spor Toto Süper Lig kulüpleri, taraftarların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kulüplerin sosyal medya hesabında yer alan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray: "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı’nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz."

Fenerbahçe: "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

Beşiktaş: "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

Medipol Başakşehir: "Kurban Bayramımız mübarek olsun..."

Antalyaspor: "Kurban Bayramı’nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

Konyaspor: "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar."

Kasımpaşa: "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramımız kutlu olsun."

Corendon Alanyaspor: "Kurban Bayramımız mübarek olsun!"

Fatih Karagümrük: "Kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle."

Sivasspor: "Kurban Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar."

İstanbulspor: "Tüm İslam alemininin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarız."

Adana Demirspor: "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."

MKE Ankaragücü: "Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

Samsunspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

Çaykur Rizespor: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Pendikspor: "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."

Gaziantep FK: "Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimiz ile kutlar, sağlık, mutluluk ve iyi bayramlar dileriz."

Hatayspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun."


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