Antalyaspor'dan sert tepki: '16 kişiye karşı mücadele ettik'

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray yenilgisi sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 22:30
Antalyaspor'dan sert tepki: '16 kişiye karşı mücadele ettik'
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Maçın ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe hakem yönetimini eleştirdi. 

Sinan Boztepe açıklamasında; "16 kişiye rağmen oynadık. Galatasaray'ın sahasında kendi seyircisi önünde Antalyaspor resmen köşeye sıkıştırıldı. Sabah yaptığım açıklamalardan kendim utandım ama gördüm ki çok doğru açıklamalar yapmışım. Bu kadar rezillik, bu kadar çirkinlik olmaz. Federasyon istifa etsin, hak yemeyecek şu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Biz bugün 8 gol atsaydık bile hakem Galatasaray'a 9. golü attırırdı" dedi.

Antalyaspor başkanı açıklamasının devamında; "Sabah çok talihsiz açıklamalar yapmıştım. Şu an daha beterini yapıyorum. Resmen katledildik. Galatasaray camiası biz çok güzel misafir etti. Ama sahada gördüğümüz muamele Türk futbolunun bir ayıbıdır" ifadelerini kullandı.   


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