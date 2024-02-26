Antalyaspor'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Çok ciddi istihbaratlar var...'

Süper Lig ekiplerinden Anlalyaspor'da başkan Sinan Boztepe, Galatasaray karşılaşmasından önce katıldığı bir YouTube programında flaş açıklamalarda bulundu. Boztepe, "Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:23
Antalyaspor'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Çok ciddi istihbaratlar var...'
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi yaşananlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

NTV Spor Youtube kanalında bir programa konuk olan Sinan Boztepe, Icardi'nin cezasıyla ilgilenmediklerini ve maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini aktardı.

'ÇOK CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR'

Her maça puan için çıktıklarını söyleyen Sinan Boztepe, "Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Çok ciddi istihbaratlar var bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin ile vedalaşıp göreve Sergen Yalçın'ı getirdikleri sürece değinen Boztepe, "Nuri hocaya gitme diyebilme lüksümüz yoktu. Hayatının fırsatını buldu, gurur duyduk. Sergen hocayla fikirlerimiz çabuk uyuştu ve anlaştık" şeklinde konuştu.


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