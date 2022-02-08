Antalyaspor’dan Sinan Gümüş'e transfer teklifi

08 Şubat 2022 Salı, 19:40

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un, transferin son günü Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş için harekete geçtiği iddia edildi.

Sporx’in haberine göre, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in takımında ısrarla görmek istediği belirtilen Sinan Gümüş için Akdeniz ekibinin, Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe’de yıllık 9.5 milyon TL maaş aldığı belirtilen Sinan Gümüş’ün transferi için Fenerbahçe’nin kararının beklendiği ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sinan Gümüş geçtiğimiz sezonun başında Emre Belözoğlu'nun transferi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 28 yaşındaki forvet, Vitor Pereira geldiğinde yollar ayrılmak istenmiş, ancak oyuncu Fenerbahçe'de kalmak için diretmişti. Bu isteğinden dolayı da Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

SADECE 20 MAÇA ÇIKABİLDİ

Fenerbahçe formasıyla sadece 20 maçta forma şansı bulabilen Gümüş, 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi. Transfermarkt verilerine göre, 28 yaşındaki Sinan Gümüş'ün piyasa değeri 300 bin euro.