Antalyasporlu Dario Saric'ten penaltı yorumu: 'İlk kez böyle bir şeye şahit oluyorum'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:35

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:35

Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da Saric karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın son dakikada iptal olan penaltısıyla ilgili de konuşan Saric, kariyerinde ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyledi.

"OYUN KURALLARI BÖYLE"

Saric yaptığı açıklamada, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şanslıydık diyebilirim. İlk kez böyle bir şeye şahit oluyorum. Oyun kuralları böyle, biz de bugün şanslıydık. Maç bizim adımıza böyle sonuçlandı ama biz son saniyeye kadar savaştık. Biz bu sezon böyle kayıplar da yaşadık. Bu bir şans, mucizeydi. Biz bugün bunu alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİNLENECEĞİZ VE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan kaleci Helton Leite ise, "Bugünkü galibiyeti şöyle anlatabilirim; biz buraya kazanmaya gelmiştik, bütün hafta bunun için çalışmıştık. Kazandık ve kazandığımız için çok mutluyuz. Mutluyum, her gün bunun için çalışıyorum. Bu grup, bugün kazanmayı hak etti. Dinleneceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.