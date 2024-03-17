Eski hakemler Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Penaltı iptali doğru karar mı?

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:18

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:18

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Eski hakemler, beIN Sports kanalında karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

-35. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonu...

Bahattin Duran: "Pozisyon yok, topun nereye geleceği belli değil, Gedson tutmuş ve formasından çekmiş. Bunu hakem görüp penaltı verse kesinlik kabul ederim. Çünkü formayı tutup uzatmış. Hakem görmedi ancak müdahalenin etkisi ne? VAR için şunu söylüyorum; oyuncu öne düştüğü için VAR müdahalesi ile ilgili kafamda soru işareti var. Pozisyon penaltı ama soru işaretinin sebebi Antalyasporlu oyuncu. Formanın bu kadar uzadığını gören VAR hakemi de çağırır yani. 2 hafta önce Beşiktaş'a benzer pozisyonda penaltı verilmeyince taraftarlarda soru işaretleri oluşuyor."

"VAR MÜDAHALESİ GEREKSİZ"

Deniz Çoban: "Oyuncunun öne düşmesi benim kafamı karıştırmadı. Hücum oyuncusunun yaptıklarına bakarsak yanlış yere gideriz. Bir oyuncu, topa doğru hareketlenen bir oyuncuyu böyle düşürüyorsa bu penaltıdır. VAR karışmalı mıydı? Bir standardımız olmalı. Bundan 3-4 yıl önce 'formanın uzadığını gördüğün zaman çağır' demişlerdi. Etkiye mi bakacağız, görüntüye mi bilmiyoruz. Benim kafam karışık bu konuda. VAR'dan bağımsız ben bu pozisyona penaltı diyorum. Ancak bir açı bana çok şey anlatıyor, tutuyor ve bırakıyor. Buna baktıktan sonra ben buna sürekli bir çekme demem. Bu pozisyon bir penaltı bence ancak VAR karışmalı mı? Bir şey diyemiyorum."

Bülent Yıldırım: "Bu açık ve tartışmasız bir penaltı mı? Bence hayır. Etkili bir çekme mi? Tartışılır. Kanıt var mı? Evet, forma uzuyor. Hakem kendisi görüp verse saygı duyacağız ancak VAR'ın bunu yapmasına gerek yok. Buradaki VAR müdahalesinin tartışmalı ve gereksiz olduğunu düşünüyorum."

"PENALTI KARARI DOĞRU"

-90+5. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonu...

Bahattin Duran: "Naldo elle oynadı. Mert çok iyi yükseldi. Arkadaşına basarak yükselseydi bu bir ihlal olurdu. Naldo'nun kolları doğal konumda değil, açık. Arkası dönük olsa bile kol açık, penaltı doğru karar."

Deniz Çoban: "Penaltı bu."

Bülent Yıldırım: "Bu sıçrama bana çok doğal gelmedi. Temas noktası doğru, kollar doğal konumda değil. Penaltı kararı doğru."

"TOPA İKİ KEZ TEMAS EDİYOR"

-90+11. dakikada Rashica'nın geçersiz sayılan penaltı vuruşu

Deniz Çoban: "İleriye doğru hareket eden top, tekrar oyuncuya temas ediyor. Bu bir endirekt serbest vuruştur. Hakemi bu kararı sahada verdiği için kutluyorum. Bütün oyuncular hakemin etrafında, buna sarı kart veremiyorsanız bir daha hiçbir şeye sarı kart veremezsiniz. Oyunu bitiriş şeklini de kimse anlayamadı, bunu çok iyi anlatmalısınız."

Bahattin Duran: "Karar doğru, her iki ayağıyla birlikte topla oynuyor. Bir ayağı, sonra kaydıktan sonra diğer ayağına da top temas ediyor. Bazı açılardan direkt gitmiş gibi görünüyor ancak Rashica iki defa topa dokunuyor. Top yön değiştiriyor. Kramponun ucuna temas ediyor."

Bülent Yıldırım: "Yüzde yüz doğru bir karar. Gol iptalinde hiçbir problem yok. Zaten gol verilseydi de VAR iptal ederdi."