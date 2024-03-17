Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Antalyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:55
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'
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Milli voleybolcumuz ve Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, Antalyaspor maçı sonrasında paylaşımda bulundu.

Maçın sonu için diyecek bir şey bulamadığını söyleyen Ebrar Karakurt şu paylaşımda bulundu:

"Diyecek kelime bulamıyorum.. Hayatımda izlediğim en garip futbol maçıydı…"


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