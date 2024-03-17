Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Antalyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Milli voleybolcumuz ve Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, Antalyaspor maçı sonrasında paylaşımda bulundu.
Maçın sonu için diyecek bir şey bulamadığını söyleyen Ebrar Karakurt şu paylaşımda bulundu:
"Diyecek kelime bulamıyorum.. Hayatımda izlediğim en garip futbol maçıydı…"
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