Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:55

Güncelleme: 17.03.2024 - 09:55

Milli voleybolcumuz ve Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, Antalyaspor maçı sonrasında paylaşımda bulundu.

Maçın sonu için diyecek bir şey bulamadığını söyleyen Ebrar Karakurt şu paylaşımda bulundu:

"Diyecek kelime bulamıyorum.. Hayatımda izlediğim en garip futbol maçıydı…"