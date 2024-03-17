Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Kendi sonunu hazırlıyor'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:07

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "2. yarıya Amartey-Muleka değişikliği ve bir golle başlıyor Beşiktaş. Ama farkın bire inmesine rağmen savunmaya geçmiyor Antalya. Beşiktaş da nihayet büyük takım olduğunu hatırlıyor. Ve Kartal çok daha fazla rakip alanda. Dilim varmıyor ama belli ki Santos hocalığı bırakmamış fakat hocalık onu bırakmış. Bir takım nasıl olur da ilk 45 dakikayı böyle çöpe atar? İkinci yarıda da kargaşadan medet umar? Nitekim son saniyede kargaşadan bir VAR penaltısı kazanıyor ama bunu da değerlendiremiyor." (Cumhuriyet)

"SANTOS'A BEŞİKTAŞ'I ANLATIN"

Uğur Meleke: "Beşiktaş’ın tarihi belli. Tribünlerinin gücü belli. Kadrosu da bence hiç fena bir kadro değil. Fernando Santos’a acilen Beşiktaş müzesi, semti, çarşı filan gezdirilip siyah beyazlıların tarihine uygun maç başlangıçları yapması gerekliliği anlatılması gerek. Düne kadar üçüncü büyük problem de Beşiktaş’ın geriye düştükten sonra veremediği reaksiyondu. Pendik’e, Sivas’a, Antep’e 80 dakika tepki veremediler. Dün ilk kez Antalya’ya karşı bence ikinci devrede güçlü bir reaksiyon verdiler. Ancak o da geri dönüşe yetmedi." (Hürriyet)

Erman Toroğlu: "Beşiktaş'ta bu sene çok teknik adam değişti. Bir teknik adam için hep şunu söylerim; 10 maç sonra yavaş yavaş takıma kendisini hissettirmesi lazım… Beşiktaş'taki bu teknik adam 10 maçı geçti ama değişiklik yok. Beşiktaş ikinci yarıda daha iyi oynamasına rağmen biraz daha kontrollü olması gerekirdi. Acele ettiler, telaş ettiler. Çabuk oynamakla acele etmek farklı. Biraz daha sakin olabilseler, daha fazla gol atabilirlerdi. Gedson Fernandes'i anlamak mümkün değil. G.Saray maçından evvel yaptığı saçma sapan bir hareketle oyundan atıldı. Yine bu maçta gereği yokken rakibini çekti ve penaltı yaptırdı. Şöyle bitirmek lazım yazıyı, bu sene Beşiktaş'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmezmiş." (Sabah)

"BU ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"



Turgay Demir: "Muçi'nin attığı gol normal bir Beşiktaş'ı şahlandırır ve Kartal oradan maçı çevirirdi. Ancak taraftarın kendi oyuncularını yuhalaması herkesin elini, ayağını dolaştırdı ve kimse sakin kalamadı. Bir çuval pozisyon heba oldu, son saniyedeki temdit penaltısı da eşine az rastlanır şekilde kaçtı.. Rashica topa iki ayağıyla dokunmuş olacak ki beraberlik şansı o şekilde heba oldu. Beşiktaş yönetimi hangi sorunu nasıl ve ne kadar çözer bilemem ama saha içindeki sorunları çözmeleri pek mümkün olmayacak gibi..." (Fotomaç)

Ali Gültiken: "Teknik direktörün oyun felsefesi Beşiktaş'ı duvara toslatmış durumda. Bu kadar düşük tempolu bir oyunun Beşiktaş'a getirebileceği bir şey yok. Sürekli gol yiyip arkasından buradan kurtulmaya çalışmak ancak küme düşme durumundaki takımlarda gördüğümüz fotoğraflar. Beşiktaş'ın bu oyun felsefesi ile alabileceği ne bir mesafe var ne de kazanabileceği bir başarı. Her geçen hafta Beşiktaş'ı bir adım daha geriye götürüyor. Daha da kötüsü oyuncuları da değersiz gösteriyor. Bu çok tehlikeli bir durum…" (Sabah)

"SANTOS'U VAR'A GÖTÜRMELİ"



Attila Gökçe: "İlk yarıda oyunun yüz kızartıcı hali istatistiklerden okunuyor. Topla daha çok oynayan, şut atan, daha çok başarılı pasla sahayı kullanan kornerlerde daha çok köşeye giden Antalyaspor. Malum tiyatro “gibi yapmak sanatı”dır… Beşiktaşlılar da oynar gibi yapıyorlar. Oynamıyorlar. Asıl çaresizlik Fernando Santos’da… Birkaç hafta önce “Benim takımım kaybedemez” diyen Portekizli hoca, “Benim takımım kazanamaz” deseydi, doğru bir iddiada bulunmuş olurdu." (Milliyet)

Fatih Doğan: "Rashica'nın penaltıda destek ayağı kayınca sağ ayakla vuruşunda top sol ayağa temas etti. Bilerek yapmak istesen vurduramazsın? Binde bir olacak olan bir hadise. VAR 3 kez devreye girdi. Üçü de doğruydu. İlki Beşiktaş'ın aleyhine penaltı kararıydı. Gedson formayı çekti. Rakip kendini attı ya da atmadı, o ayrı konu. Ancak Galatasaray maçında Cenk'in formasından çekilmesinde üç maymunu oynayan VAR ve başındaki Koray Gençerler'in kulağı çınlasın. Beşiktaş'ın 1.5 yıldır VAR'a isyan etmesi çok doğru. Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası yolunda radikal kararlar alamaz. Ama arada sırada Santos'u VAR'a götürmeli." (Sabah)

"UMARIM SEZONU TAMAMLAR"



Sinan Vardar: "Yine aynı Beşiktaş Antalyaspor karşısında sahadaydı. Maalesef günler hızla geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Nerde bu çocuk nereye kayboldu? İkinci de Antalyaspor defansının bel kemiği Veysel yine bütün toplarda varlığını gösterdi. 18 yaşında amatör kümeden Türk futboluna kazandırdığım Veysel yine takımın en iyisiydi. Oyunun en kilit ismi Veysel, pozisyonunu değiştirip Semih'in karşısında oynamaya başladığında Semih'in oyuna etkisini kesti." (Fotomaç)

Oktay Derelioğlu: "İlk yarı Antalyaspor istediklerini sahaya yansıttı. Beşiktaş hücumda üretken değildi. Beşiktaş kendi sahasında pasif oynadı. Büyük takım hüviyetini kaybetmiş bir görüntüdeydi. Musrati ve Muçi'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde verdiler ama ortada hiçbir oyun yok. Beşiktaş'ın yediği ikinci gol tamamen hediye... Gedson o pozisyonda niye oyuncuyu çekersin ki! Antalyaspor direnç gösterdi ve istediğini aldı. Beşiktaş camiası böyle skorlara alışık değildir. Portekizli hoca umarım sezonu tamamlayabilir. Bu skor da ona yazar." (Takvim)

"KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR"



Bilal Meşe: "Büyük takım, daha 5. dakikada gol yer mi, eee adı Beşiktaş ise yer arkadaş, yer! Bünyamin’in attığı gol, reaksiyon gösterme, ayağa kalkma adına uyarıcıdır. Gelin görün ki Beşiktaş ilk yarıda bırakın ayağa kalkmayı, şöyle aman aman dişe dokunur bir pozisyon üretemedi. Santos değil, feriştahını getirseniz Kartal’ın bu negatif tablosu değişmez! O koca takım gitmiş, yerinde yeller esiyor. Önüne gelen Kartal’ın pençesinden puanları kapıp, evine dönüyor!" (Milliyet)

Mehmet Özdilek: "İkinci yarı başındaki değişiklik Beşiktaş'ın hücum hattının ne kadar değişebileceğini gösterdi. İkinci devredeki oyun kaybetseniz bile kabul edilebilir bir oyun ancak ilk yarıdaki oyunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Daha savunmacı takımla rakibe 13 pozisyon verip daha ofansif kadroyla daha 1 pozisyon vermesi çok ilginç. Fernando Santos, 11. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Bu kabul edilebilir bir sayı kesinlikle değil."

İlker Yağcıoğlu: "Beşiktaş oynadığı maçlardaki rakiplerine umut vermeye başladı. İlk 45 dakika inanılmaz kötü bir Beşiktaş vardı. Cidden çok kötülerdi. Son iki haftadır puan alamıyorsun kendi evinde mağlup durumudasın ama hiç reaksiyon vermiyorsun anlamıyorum. Fernando Santos'un, 'Ben ilk başta savunmayı oturtayım' felsefesi kendi sonunu hazırlıyor. İkinci yarı iyi oynadı Beşiktaş ama ilk yarı felaketti."