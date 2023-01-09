Antalyasporlu futbolcu Güray Vural'a sürpriz talip

Yayınlanma: 09.01.2023 - 18:07

Güncelleme: 09.01.2023 - 18:07

Galatasaray, ara transfer döneminde sol bek mevkisine ekleme yapmak için harekete geçti.

NTV Spor'un haberine göre; Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'da forma giyen Güray Vural'ı gündemine aldı. 2024 yılına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Güray için nabız yoklayan Galatasaray'ın, 12 Ocak'ta transfer döneminin açılmasıyla birlikte Antalyaspor'un kapısını çalacağı ifade edildi.

Güray Vural

DİĞER ADAY AZİZ BEHICH

Güray Vural'ın dışında Dundee United'da forma giyen Aziz Behich'i de gündemine alan Galatasaray, Patrick van Aanholt ile yollarını ayırıp bu iki oyuncudan birini kadroya katmayı planlıyor.

Aziz Behich