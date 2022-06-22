Fenerbahçe ilk hazırlık maçından eşitlikle ayrıldı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:07

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk kez sahaya çıktı. Kuzey Makedonya temsilcisi ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Shkupi, karşılaşmanın 12. dakikasında Danfa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, bu gole hemen cevap verdi ve 15. dakikada yeni transferi Lincoln Henrique ile skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Shkupi, ikinci yarıya adeta golle başladı ve 47. dakikada Detunji'nin golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya 83. dakikada sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ve Enner Valencia ile birer topu direkten döndü.

JESUS HERKESE ŞANS VERDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sahaya Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha ilk 11'ini sürdü. Deneyimli teknik adam ikinci yarıda kaleci Ertuğrul hariç tüm kadroyu değiştirdi.

ÇAĞTAY SAKATLANDI

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren isimlerden olan Çağtay Kurukalıp sakatlanarak kenara geldi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Bruma ve Lincoln, Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıktı.

Her iki oyuncu da ilk yarıda etkili bir görüntü sergilerken, Lincoln attığı golle ön plana çıktı.

Lincoln ilk yarı sonunda oyundan çıkarken, Bruma 57 dakika forma giydi.

JESUS'TAN CENTİLMENLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçında önemli bir centilmenlik örneği gösterdi.

Deneyimli teknik direktör, para atışında güneşten dolayı avantajlı olan kaleyi kendileri kazanmasına rağmen, centilmenlik için söz konusu kalenin misafir takıma verilmesini istedi.