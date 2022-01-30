Antalyaspor'un eski futbolcusu Oral Yenigün, hayatını kaybetti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un eski futbolcusu Oral Yenigün, hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Yenigün'ün 30 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği ifade edildi.
Antalyaspor'un eski oyuncularından Oral Yenigün, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün efsane isimlerinden eski futbolcu Oral Yenigün'ün vefat ettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, Yenigün'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.
Yenigün için yarın saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği, cenazenin ise öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.
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