Ante Rebic'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu
Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hırvat futbolcunun ise siyah beyazlılara maliyeti belli oldu.
Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, Milan'ın kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK
Beşiktaş, Hırvat futbolcu için İtalyan kulübüne 500 bin Euro bonservis ücretinin yanı sıra 1 milyon Euro bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alacak.
Ante Rebic'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
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