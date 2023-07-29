Ante Rebic'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:02

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:02

Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, Milan'ın kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK

Beşiktaş, Hırvat futbolcu için İtalyan kulübüne 500 bin Euro bonservis ücretinin yanı sıra 1 milyon Euro bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alacak.

Ante Rebic'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.