Ante Rebic'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hırvat futbolcunun ise siyah beyazlılara maliyeti belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:02
Ante Rebic'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu
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Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, Milan'ın kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK

Beşiktaş, Hırvat futbolcu için İtalyan kulübüne 500 bin Euro bonservis ücretinin yanı sıra 1 milyon Euro bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alacak.

Ante Rebic'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.


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