Antetokounmpo yıldızlaştı, Milwaukee galibiyet serisini 5 maça çıkardı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 113-97 yendi.

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Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:56
Antetokounmpo yıldızlaştı, Milwaukee galibiyet serisini 5 maça çıkardı!
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NBA'e 9 maçla devam edildi.

All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Damian Lillard 16 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Patrick Beverley 14 sayı, 4 ribaunt, Brook Lopez 12 sayı, 3 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bulls'ta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 6 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle maçı tamamladı. Coby White 22 sayı, 3 ribaunt, Nikola Vucevic 17 sayı, 9 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, DeMar DeRozan 12 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

CELTICS, DALLAS'I 28 SAYI FARKLA GEÇTİ

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 138-110 mağlup ederek bu sezon 47. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 32 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Luka Doncic'in 37 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Kyrie Irving 19, P.J. Washington 17 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 121-114

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-110

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 138-110

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 105-120

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-122

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 129-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 120-124 (uzatmada)

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 97-113

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 140-115


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