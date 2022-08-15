Anthony Gordon için Everton'dan Chelsea'ye ret
Everton, Chelsea'nin Anthony Gordon için yaptığı teklifle ilgili kararını verdi. Chelsea'nin dev teklifi sürpriz bir şekilde reddedildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Everton forması giyen Anthony Gordon için oldukça ısrarcı. Ada basını, Chelsea'nin genç yıldız için yaptığı teklifin kabul edilmediğini yazdı.
Chelsea'nin 60 milyon Euro gibi bir bedeli gözden çıkarmasına rağmen Everton tarafı transfere olumlu yaklaşmıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton, Chelsea'ye olumsuz yanıt verdi.
EVERTON İLE 2025'E DEK SÖZLEŞMESİ VAR
Liverpool'da doğan Gordon; sol açık, sağ açık ve 10 numara bölgelerinde oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; 20 milyon Euro gibi bir değer biçilen İngiliz yıldızın Everton ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Geçen sezon Everton formasıyla 40 maçta forma giyen genç yıldız, takımına 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.
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