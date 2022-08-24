Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'a transfer oluyor
Trabzonspor'dan kontratı biterek ayrılan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, uzun süredir devam eden belirsizliği noktaladı. Nijeryalı futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha FC'ye gideceği öne sürüldü.
Trabzonspor işe sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oluyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nwakaeme, Al Fayha FC'nin teklifini kabul etti ve resmi sözleşmeye imza atarak sağlık kontrollerinden geçmek için Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gitti.
3 BÜYÜKLER VE HULL CITY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Uzun süredir kendisine takım arayan Nwakaeme, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçmiş ancak anlaşamamıştı. Nijeryalı golcü ayrıca Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de görüşme gerçekleştirmişti.
33 yaşındaki oyuncu sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 30 lig maçına çıkarken, 13 gol 10 asistlik bir performans sergilemeyi başardı. Nwakaeme Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta ise 47 gol 40 asistle oynadı.
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