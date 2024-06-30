Anthony Nwakaeme Trabzon'a geldi: Nijeryalı yıldızdan ilk açıklama!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattı. İmza için kente gelen Nwakaeme, havalimanından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, " Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:24
Anthony Nwakaeme Trabzon'a geldi: Nijeryalı yıldızdan ilk açıklama!
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Trabzonspor, Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı. Bordo-mavili takımın eski yıldızı, Londra'dan Trabzon'a sağlık kontrolleri ve imza için geldi.

2024-25 sezonuna transfer bombalarıyla giren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferinde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp eski yıldızının transferini, "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurmuştu.

NWAKAEME TRABZON'A GELDİ

Nijeryalı kanat oyuncusu, Trabzonspor'a imza atıp sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte Londra'dan özel jetle gelerek Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcu, bir önceki Trabzonspor döneminde 145 maça çıkmıştı. Nwakaeme, söz konusu 145 mücadelede 47 gol atıp 40 asist yapmıştı.

Nwakaeme, havalimanında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim."

'ONUACHU İLE KONUŞTUM"

"Onuachu ile konuştum. Burada ne kadar mutlu olduğunu bana söyledi. Ancak şu anki durumuyla ilgili bir bilgim yok açıkçası."

27 MAÇTA 11 GOLE KATKI

2018-2022 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme, daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha'ya imza atmıştı.

2023/24 sezonunda 27 maça çıkan 35 yaşındaki sol kanat, 6 gol ve 5 asist kaydetti.


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