Antoine Griezmann hat-trick yaptı: Madrid ekibi 3 puana ulaştı!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Getafe'yi Antoine Griezmann'ın golleri ile 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:25
Antoine Griezmann hat-trick yaptı: Madrid ekibi 3 puana ulaştı!
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La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 3-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27, 42, ve 51. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.

GRİEZMANN HAT-TRİCK YAPTI

Madrid ekibi bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Getafe ise 43 puanda kaldı.

Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Osasuna'yı konuk ederken, Getafe ise Alaves deplasmanına gidecek.


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