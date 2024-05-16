Antoine Griezmann hat-trick yaptı: Madrid ekibi 3 puana ulaştı!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:25

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:25

La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 3-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27, 42, ve 51. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.

GRİEZMANN HAT-TRİCK YAPTI

Madrid ekibi bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Getafe ise 43 puanda kaldı.

Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Osasuna'yı konuk ederken, Getafe ise Alaves deplasmanına gidecek.