Antoine Griezmann hat-trick yaptı: Madrid ekibi 3 puana ulaştı!
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Getafe'yi Antoine Griezmann'ın golleri ile 3-0 mağlup etti.
La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 3-0 mağlup etti.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27, 42, ve 51. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.
GRİEZMANN HAT-TRİCK YAPTI
Madrid ekibi bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Getafe ise 43 puanda kaldı.
Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Osasuna'yı konuk ederken, Getafe ise Alaves deplasmanına gidecek.
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