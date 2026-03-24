Antoine Griezmann'ın yeni adresi resmen açıklandı!

Antoine Griezmann'ın yeni kulübüne resmen imza attı.
Orlando City SC, Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruya göre 35 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak MLS ekibine katılacak.
MAAŞI BELLİ OLDU
Griezmann'ın Orlando City'den yıllık 10 milyon Euro maaş kazanacağı belirtildi.
BONSERVİ ÜCRETİ ÖDENMEYECEK
Deneyimli futbolcunun yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edilirken, yeni takımıyla birlikte kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor.
42 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 42 karşılaşmada görev alan Griezmann, 13 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.