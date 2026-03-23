Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına yanıt: 'Çıkan haberlerin hepsi...'

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü için teklif geldiğine dair iddialara yanıt verdi.

Liverpool'dan ayrıldığından beri herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmayan 58 yaşındaik Klopp'un adı Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası sık sık Real Madrid ile anıldı.

"ÇIKAN HABERLERİN HEPSİ SAÇMALIK"

Real Madrid'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanlayan tecrübeli teknik direktör, "Çıkan haberlerin hepsi tamamen saçmalık. Beni bir kez bile aramadılar. Tek bir kez bile. Menajerimi de öyle. Tercihen aynı anda Atletico Madrid'in de başına geçerim. Üzgünüm Madrid, önce aramanız gerekecek" ifadelerini kullandı.