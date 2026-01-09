Antoine Semenyo resmen Manchester City'de!

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City, Bournemouth'un Ganalı kanat hücumcusu Antoine Semenyo'yu transfer ettiğini duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu ile 2031 yılına kadar geçerli olacak 5.5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Semenyo ile Liverpool, Chelsea ve Tottenham da ilgileniyordu.

BONSERVİSİ 62.5 MİLYON STERLİN

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester City, Semenyo'nun transferi için Bournemouth'a 62.5 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Kulüpler arasındaki anlaşmada 1.5 milyon Sterlin'lik performansa dayalı bonus ve Bournemouth'a sonraki satıştan yüzde 10'luk pay da bulunuyor.

12 AYDA 425 M İLYON STERLİNLİK TRANSFER

Bu anlaşmanın ardından Manchester City'nin son 12 ayda 14 oyuncu için yaptığı transfer harcaması toplamda 425,9 milyon Sterlin'e ulaştı.

"CITY GELMİŞ GE ÇM İŞ EN B ÜYÜK TEKN İK DİREKT ÖRLERDEN B İRİSİNE SAHİP"

Semenyo, İngiliz devine transferinin ardından yaptığı açıklamada Manchester City'ye katıldığı için çok gururlu olduğunu belirterek "Son 10 yıldır Pep Guardiola yönetimindeki City'yi izledim ve Premier Lig'de dominant bir takım olmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda da inanılmaz başarılara imza attılar. En yüksek standartları belirlediler ve dünya çapında oyunculara, dünya çapında tesislere ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden birine sahip bir kulüp" dedi.

"EN ÇOK İSTEDİĞİMİZ OYUNCU SEMENYO'YDU"

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise Ganalı yıldızı transferinin nedenlerini açıkladı ve "Çok kaliteli bir oyuncu. İki ayağı da çok iyi, hızı, gücü, maçları etkileme alışkanlığı ve en önemlisi, gelişme ve büyüme için gerçek bir potansiyeli var. Dünyanın dört bir yanından oyuncuları sürekli takip ediyoruz. En çok istediğimiz oyuncu Antoine'dı. Premier Lig'de performans gösterebileceğini kanıtladı. Mütevazı, çalışkan, profesyonel ve tamamen daha iyi bir futbolcu olmaya odaklanmış biri. Bizim için ideal bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

21 MAÇTA 10 GOL, 3 ASİST

Bu sezon Bournemouth formasıyla 21 maça çıkan Antoine Semenyo 10 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.