Antonio Cassano'dan eski takım arkadaşı Francesco Totti'ye sert sözler

26 Ekim 2021 Salı, 20:44

Roma'nın unutulmaz futbolcularından Antonio Cassano, Roma'dan eski takım arkadaşı olan Roma efsanesi Francesco Totti hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Totti'nin 20 yıl içerisinde unutulacağını belirten Cassano, efsane oyuncunun tarih boyunca akılda kalacak kadar büyük bir yıldız olmadığını, futbol tarihinde unutulmayacak oyuncuların sadece Lionel Messi, Diego Maradona ve Johan Cruyff olduğunu söyledi.

Cassano, "Roma taraftarının Spalletti'yi yuhalaması utanç verici. Roma'da harika şeyler yaptı ve kulübü çok sevdi. Neden yuhalandı? Totti'yi emekli ettiği için mi? Bunları duyunca çıldırıyorum. Totti'nin Spalletti döneminde oynamadığı için mi emekli olduğunu düşünüyorsunuz? Spalletti yuhalanmayı değil sadece övgüyü hak ediyor. Tepkilerin hiçbirini hak etmedi. Totti 20 yıl sonra unutulacak. Unutulmayanlar sadece Messi, Maradona ve Cruyff olacak. De Rossi kulübün büyük kaptanıydı ama unutuldu. Roma'yı onun kadar seven birini hiç görmedim. Totti Roma'yı seviyor olabilir ama De Rossi onun sevdiğinden 100 kat fazla seviyor" ifadelerini kullandı.

CASSANO İLK KEZ BÖYLE CÜMLELER KURMUYOR

Açıklamalarıyla dikkat çeken Cassano geçtiğimiz günlerde de Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyi beş oyuncusu arasına giremeyeceğini söylemişti.

2017'de emekli olan Cassano, Roma haricinde Real Madrid, Inter, Milan, Parma ve Sampdoria formaları giymişti ve 400 Serie A karşılaşmasında 112 gol atmıştı.