Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi
Milli güreşçi Taha Akgül, bir reklam projesi için gittiği Barselona'da dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi.
Taha Akgül ile Brezilyalı yıldız Ronaldinho, bir reklam projesi görüşmesi için Barcelona kentinde buluştular.
Akgül, “Menajerim ve onun şirketi, Ronaldinho ile iş birliği yapıp bir reklam projesini görüşmek üzere Barcelona’da buluştular, ben de onlara eşlik ettim” dedi.
Ronaldinho ile tanışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirten milli güreşçi, “Ronaldinho ile tanışmak benim için hayal ötesi bir durum çünkü ailemle beraber küçüklüğümde hep onun maçlarını izlerdim. Kendisine bunu da söyledim” diye konuştu.
Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın aldığını hatırlatarak, “Ronaldinho’ya Rio’daki olimpiyat şampiyonluğumdan bahsettim. Rio’nun ve Brezilya’nın bendeki yerinin ayrı olduğunu söyledim. Kendisi çok sevindi ve beni tebrik etti. Özellikle Rio’da şampiyon olduğum için sevincini dile getirdi. Aramızda güzel bir sohbet oldu, unutulmaz bir anı oldu benim için” ifadelerini kullandı.
Milli güreşçi Almanya’dan özel uçakla Barcelona’ya Ronaldinho ile görüşmeye gittiklerini, görüşme sonunda yeniden Almanya’ya döneceklerini belirtti.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Özgür Özel'den çarpıcı 'Süleyman Soylu' iddiası
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı