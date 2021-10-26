Sakaryaspor'un altyapısındaki minik kaleci, hayranı olduğu Muslera ile buluştu
Sakaryaspor'un altyapısındaki minik kaleci, hayranı olduğu Muslera ile buluştu.
Sakaryaspor'un altyapısında oynayan 7 yaşındaki kaleci Ensar Eser Çakmakçı, hayranı olduğu Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera ile buluşmanın sevincini yaşadı.
TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un altyapısında kaleci olarak top koşturan Ensar Eser, örnek aldığı Uruguaylı file bekçi Muslera ile tanışmak istedi.
Sosyal medya aracılığıyla durumu öğrenen Muslera'nın tercümanı Mert Çetin, Sakarya'da yaşayan Çakmakçı ailesine ulaştı.
Daha sonra İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tecrübeli kaleciyle buluşan Çakmakçı, Muslera'ya sarıldı ve formasını imzalattı.
Bir süre Muslera ile sohbet eden Ensar Eser, daha sonra tecrübeli kaleciye hediye verdi.
Çakmakçı'nın mutluluğu, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Özgür Özel'den çarpıcı 'Süleyman Soylu' iddiası
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e 'Squid Game' tepkisi