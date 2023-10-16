Antonio Conte çalıştırmak istediği kulüpleri açıkladı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 21:22

Güncelleme: 16.10.2023 - 21:22

İtalya'nın deneyimli teknik direktörlerinden Antonio Conte, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

İtalya basınına konuşan Conte, pişmanlıklarını ve ileride çalıştırmak isteyeceği takımları anlattı.

"NAPOLI VE ROMA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Antonio Conte açıklamasında; "En pişman olduğum şey Juventus'tan ayrılmamdı. Sadece 3 yıl çalışıp veda etmiştim. Gelecek üzerine konuşursak Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdim. Napoli ve Roma çalışmak isteyeceğim 2 kulüp diyebilirim. Umarım bir gün bu fırsatı yakalarım" dedi.

Deneyimli İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'da çalışmıştı. Conte, son kupasını İtalya Serie A'da 2021'de Inter'i şampiyon yaparak kazandı.