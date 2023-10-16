Antonio Conte çalıştırmak istediği kulüpleri açıkladı

Bir süredir boşta olan deneyimli teknik direktör Antonio Conte, çalıştırmak istediği kulüpleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 21:22
Antonio Conte çalıştırmak istediği kulüpleri açıkladı
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İtalya'nın deneyimli teknik direktörlerinden Antonio Conte, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu. 

İtalya basınına konuşan Conte, pişmanlıklarını ve ileride çalıştırmak isteyeceği takımları anlattı. 

"NAPOLI VE ROMA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM" 

Antonio Conte açıklamasında; "En pişman olduğum şey Juventus'tan ayrılmamdı. Sadece 3 yıl çalışıp veda etmiştim. Gelecek üzerine konuşursak Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdim. Napoli ve Roma çalışmak isteyeceğim 2 kulüp diyebilirim. Umarım bir gün bu fırsatı yakalarım" dedi. 

Deneyimli İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'da çalışmıştı. Conte, son kupasını İtalya Serie A'da 2021'de Inter'i şampiyon yaparak kazandı. 


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