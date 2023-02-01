Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte için ameliyat kararı
İngiliz kulüp Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin ameliyat edileceği açıklandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin, safra kesesinden ameliyat edileceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran Conte'ye kolesistit (safra kesesi iltihabı) teşhisi koyuldu.
Antonio Conte
CONTE AMELİYAT OLACAK
53 yaşındaki İtalyan teknik direktörün bugün ameliyat edileceği ve sağlığına kavuşmasının ardından görevini sürdüreceği belirtildi.
Tottenham, Premier Lig'in 21. haftası sonunda 36 puanla lider Arsenal'in 14 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
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