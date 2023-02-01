Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte için ameliyat kararı

İngiliz kulüp Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin ameliyat edileceği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:06
Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte için ameliyat kararı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin, safra kesesinden ameliyat edileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran Conte'ye kolesistit (safra kesesi iltihabı) teşhisi koyuldu.

Antonio Conte

CONTE AMELİYAT OLACAK

53 yaşındaki İtalyan teknik direktörün bugün ameliyat edileceği ve sağlığına kavuşmasının ardından görevini sürdüreceği belirtildi.

Tottenham, Premier Lig'in 21. haftası sonunda 36 puanla lider Arsenal'in 14 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.


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