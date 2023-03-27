Tottenham'da Antonio Conte ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Teknik Direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:28
Tottenham'da Antonio Conte ile yollar ayrıldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Teknik Direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Antonio Conte ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırdığımızı duyurmak isteriz. Antonio'ya, bugüne kadar kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ederiz." denildi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Tottenham Hotspur'un başına geçen Conte, İngiliz ekibinin başında çıktığı 76 resmi maçta 41 galibiyet 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.



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