Pjanic'in, Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından Barcelona umudu arttı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 21:58

Beşiktaş'ın transferin son gününde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in, Barcelona'ya dönme konusunda umutlandığı kaydedildi.

Sporx'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; Barcelona'da teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesiyle birlikte, Bosnalı orta saha oyuncusunun Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesini tamamlayıp, Katalan ekibine geri dönmek istediği ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcunun, kendisine takımda süre vermeyen Ronald Koeman'ın ayrılmasının ardından, Xavi ile Katalan ekibinde bir şansının olduğuna inandığı ve Temmuz 2022'de kulübe geri dönmek istediği belirtildi.

"BARCELONA MAÇLARINI ÇOK SEVİYORUM"

İspanyol medyası ayrıca Pjanic'in daha önce Xavi ve Barcelona hakkında söylediği sözlere de yer vererek, tecrübeli futbolcunun, "Barcelona maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Xavi, Iniesta, Busquest gibi futbolcular takip edilmesi gereken isimler" açıklamalarına değindi.

8 MAÇTA 4 ASİST

Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Bosnalı yıldız bu maçlarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.

2024' KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan tecrübeli futbolcunun, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.