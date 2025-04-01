Antrenmanda sakatlanmıştı: Rachid Ghezzal'dan Çaykur Rizespor'a kötü haber!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, antrenmanda sakatlanan 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın son durumunu açıkladı.

Antrenmanda sakatlanmıştı: Rachid Ghezzal'dan Çaykur Rizespor'a kötü haber!
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 19:10

Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

ANTRENMANDA SAKATLANMIŞTI

Türüt, açıklamasında, "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #rachid ghezzal #çaykur rizespor #sakatlık

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