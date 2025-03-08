Antalyaspor - Rizespor maçında inanılmaz son!
Süper Lig'de Antalyaspor, sahasında Rizespor'u 2-1 yendi. Antalyaspor'un golleri 90 ve 90+7. dakikalarda geldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.
Rizespor, 59. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Performansıyla dikkat çeken Ali Sowe, ligde son yedi maçında sekizinci kez gol sevinci yaşadı.
Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90. dakikada penaltıdan Adolfo Gaich attı. Antalyaspor'da Gaich, 90+7'de bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 33 puana yükseldi. Rizespor, 33 puanda kaldı.
Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rizespor, sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #antalyaspor #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig
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