Rizespor'dan İlhan Palut hakkındaki istifa iddialarına yanıt!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut hakkında çıkan istifa haberlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.
Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile ilgili bir açıklama yaptı.
Karadeniz ekibi, Palut'un görevi bırakacağı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un, bazı haber siteleri ve sosyal medyada "İstifa ettiği ve edeceği" şeklinde haberler yer almaktadır.
Söz konusu haberler ve ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, Teknik Direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz.
Teknik Direktörümüz İlhan Palut, görevinin başındadır ve 2 sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında NET Global Sivasspor ile yapacağımız maçın hazırlıkları planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacaktır."
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