Antrenör Uğur Kurt'tan kötü haber
İskenderunspor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'da kaleci antrenörü Uğur Kurt, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.
Kurt'un vefat haberini bir dönem çalıştığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, duyurdu.
Göksel Gümüşdağ'ın açıklaması şu şekilde:
"Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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