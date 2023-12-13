Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antwerp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:48
Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Mark van Bommel yönetimindeki Antwerp, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Antwerp, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Barcelona ise sahasında Porto'yu 2-1 mağlup etmişti.


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