Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antwerp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.
Mark van Bommel yönetimindeki Antwerp, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
ANTWERP - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ANTWERP - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Antwerp, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.
Barcelona ise sahasında Porto'yu 2-1 mağlup etmişti.
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