Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Patrick van Leeuwen yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.
ANTWERP - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
ANTWERP - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Shakhtar Donetsk, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Porto'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Antwerp ise Barcelona deplasmanından 5-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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