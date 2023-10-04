Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:43
Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Patrick van Leeuwen yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

ANTWERP - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosuil Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

ANTWERP - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Porto'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Antwerp ise Barcelona deplasmanından 5-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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