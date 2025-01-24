2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2025 yılında sosyal konut projelerine devam ediyor. Peki, 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular merakla bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Etiketler: #TOKİ #toki kuraları
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