Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

2025 yılının üç aylarının ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde hangi ibadetlerin ve kandilin ne zaman olduğu müslüman yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:46

Miraç Kandili'nin ne zaman olacağı müslüman yurttaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

MİRAÇ NEDİR?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. 

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili üç ayların ilki olan Recep Ayı'nın 27'sinde eda edilecek. 


Etiketler: #Miraç Kandili #ibadet #müslüman

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