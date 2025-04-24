Ara transferde 1 yıllığına kiralanmıştı... Morata sözleşmesini tamamlamadan geri dönebilir!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1 yıllığına kiraladığı Alvaro Morata'nın sezon sonunda Milan'a döneceği iddia edildi.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Alvaro Morata için Portekiz basını dikkat çeken bir haber geçti.
NTV Spor'un A Bola'dan aktardığı habere göre Alvaro Morata, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin tamamlamadan, sezonun noktalanmasıyla birlikte Milan'a dönecek.
Haberde Morata'nın Galatasaray macerasının nispeten başarısız olduğu ve oyuncunun gelecek sezon yeterli süre alabileceğinden emin olmadığı vurgulandı.
Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğu ve bu yüzden hücum hattını güçlendirmeye çalışacağı aktarılırken, Osimhen'in de takımın hücumdaki öncelikli isim olması nedeniyle Morata'nın sarı-kırmızılılardan ayrılmasının beklendiği belirtildi.
Galatasaray ile 10 maça çıkıp 581 dakika görev alabilen Morata, 3 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.
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