Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'ya sürpriz talip!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:47

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:47

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'yı transfer etmek için La Liga kulüplerinden Getafe devreye girdiği iddia edildi.

İspanyol basınında Fichajes, Sarı-kırmızılıların 6 milyon Euro ödeyerek 20 Ocak 2026'ya kadar kiraladığı 32 yaşındaki İspanyol yıldıza, futbola başladığı Getafe talip oldu. Getafe'nin Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak, önümüzdeki transfer döneminde en dikkat çekici hamlelerden birini yapmayı hedeflediğini duyurdu.

GETAFEYE NEDEN SICAK BAKIYOR?

Alvaro Morata'nın futbolculuk kariyerine başladığı kulübe dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü iddia edildi. İspanyol yıldızın, ailesine yakın olması, sportif devamlılık sağlayabilmesi ve ligin üst sıralarını hedefleyen bir takıma katkı verebilecek olması nedeniyle Getafe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray'da 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Morata'nın ayrılmak istemesi halinde, sarı-kırmızılı yönetimin izin vereceği öne sürüldü.

Öte yandan Getafe yöneticilerinin, Milan ile Galatasaray arasındaki anlaşmayı takip ettiği ve Morata'nın çevresi ile de transfer konusunda iletişim kurduğu aktarıldı.

MORATA İLE GALATASARAY'IN ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray Kulübü'nden geçtiğimiz Ocak ayında KAP'a yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca Kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."