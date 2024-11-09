Ara transferde teklif yapabilir... Osimhen transferinde Yunus Akgün formülü!

Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün ile Napoli'nin ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray'ın, teklif gelmesi halinde Yunus Akgün'ü Osimhen'in bonservisini almak için takasta kullanacağı öne sürüldü.

Ara transferde teklif yapabilir... Osimhen transferinde Yunus Akgün formülü!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 13:06

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor.

Attığı 4 golle Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Akgün için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Yunus Akgün için dirsek temasına geçtiği öne sürüldü.

İtalyan ekibinin ara transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.

GALATASARAY, OSİMHEN İÇİN HAREKETE GEÇECEK

Böyle bir teklif yapılması durumunda Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Osimhen için harekete geçecek.

Sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde Yunus Akgün'ü Osimhen'in bonservisini almak için takasta kullanacağı belirtildi.

Galatasaray, Napoli'ye Osimhen için para artı Yunus Akgün takası formülünü sunacak.


Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #yunus akgün

İlgili Haberler

Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da 2 eksik!

Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da 2 eksik!
Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da Jakobs gelişmesi

Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da Jakobs gelişmesi
Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!

Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler