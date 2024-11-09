Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da 2 eksik!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 09.11.2024 - 10:02

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'la karşılaşacak.

16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İSTATİSTİKLERDE LİDER

Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.

OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 5 resmi müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol attı.

Osimhen, Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.

YUNUS AKGÜN'DEN 6 GOL

Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor.

Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.

Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.

Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.