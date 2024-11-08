Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da Jakobs gelişmesi

Galatasaray'da Ismail Jakobs, bugün (cuma) yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Senegalli futbolcunun Samsunspor ile oynanacak maçta 11'de olması bekleniyor.

Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da Jakobs gelişmesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:44

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham galibiyetinin ardından ligde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılara, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'tan müjdeli haber geldi. Senegalli futbolcu, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Jakobs'un Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.


Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #samsunspor

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